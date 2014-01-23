В Черкассах штурмуют ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас вся Соборная площадь заполнена людьми, их здесь почти две тысячи. Из облгосадминистрации милиционеры применяют слезоточивый газ и поливают из нескольких пожарных шлангов водой. В ответ летят дымовые шашки и петарды, прозвучало несколько взрывов светошумовых гранат. На первом этаже выбиты некоторые окна, митингующие выломали видеокамеру над входом в ОГА. Люди скандируют лозунг «Банду геть!». В ответ на газ и воду некоторые участники штурма вынимают камни из мостовой возле ОГА и бросают в помещение. Сейчас митингующие пытаются выломать еще одну дверь в ОГА. Люди из соседних домов в центре города приносят теплые вещи тем, кого намочили водой из шлангов.

В холле Черкасской ОГА сейчас забаррикадировались сотрудники милиции и сдерживают оборону. К ним через другой вход подходит подмога - работники спецподразделений «Грифон» и «Беркут». Прозвучало несколько выстрелов в воздух для сдерживания толпы.

Центральная часть Черкасс перекрыта сотрудниками милиции, к зданию подъехало несколько карет скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах почти 2 тысяч жителей города, вечером собрались на митинг на Соборной площади, пикетируют Черкасскую облгосадминистрацию и пытаются попасть внутрь здания.

После митинга на Соборной площади активисты черкасского Евромайдана призывали людей подойти ко входу в Черкасской облгосадминистрации.

Когда митингующие приблизились ко входу в ОГА, подбежали почти пятьдесят правоохранителей, которые выстроились «стенкой» перед входом. Сегодня в Черкассах почти 400 человек провели часовую предупредительную забастовку в центре города на Соборной площади.