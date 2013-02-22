Кот-д'Ивуар хочет, чтобы Украина помогла разрабатывать его полезные ископаемые

Об этом говорилось во время переговоров премьер-министра Республики Кот-д’Ивуар Даниэля Каблан Дюнкана и заместителя министра иностранных дел Украины Виктора Майко, Сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, как отмечается в сообщении, во время переговоров были достигнуты договоренности по разработке проекта Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций и завершении работы над проектом Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

«Ивуарийская сторона проявила интерес к участию Украины в разработке залежей полезных ископаемых и снабжении зерновых», - проинформировали в МИД.

Также, по данным внешнеполитического ведомства, глава правительства с особой благодарностью воспринял сообщение об увеличении количества государственных стипендий для получения высшего образования, которые правительство Украины будет предоставлять Кот-д’Ивуару.

Кроме того, в ходе двухдневного рабочего визита В.Майко в Республику Кот-д’Ивуар состоялись первые в истории двусторонних отношений политические консультации с участием заместителя главы МИД Украины и государственного министра, министра иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Шарля Кофи Диби.

В ходе консультаций обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности углубление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе участие украинских предприятий в развитии ивуарийской экономики, взаимодействие в рамках международных организаций, а также ряд актуальных тем международной проблематики.

Стороны подчеркнули важность развития контактов высокого уровня между Украиной и Кот-д’Ивуаром. В этой связи отдельной темой разговора стал вопрос официального визита государственного министра, министра иностранных дел Кот-д’Ивуара в Украину.

Также В.Майко провел встречу с министром транспорта Республики Кот-д’Ивуар Гаусу Турэ, во время которой стороны обсудили вопрос перспектив привлечения украинских предприятий к реализации программ правительства Кот-д’Ивуара по развитию железнодорожного, коммунального, морского и авиационного транспорта, подчеркнули в МИД Украины.