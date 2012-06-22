Кравчук: Еще теленок не родился, а регионалы уже с дубиной стоят

Такое мнение он высказал в комментарии газете «День».

По убеждению Л.Кравчука, подобные заявления одного из представителей Партии регионов еще не значат, что вся эта партия придерживается такого мнения. Также он напомнил, что для внесения изменений в Конституцию необходимы голоса не менее 300 депутатов парламента.

«Конституционная ассамблея не принимает Конституцию, она готовит изменения к ней и подает Президенту, а принимает Конституцию Верховная Рада. Если «Регионы» убеждены, что у них будет в парламенте 300 народных депутатов, то они могут об этом говорить, если же они не убеждены, а этого, думаю, никто не может сказать, тогда все это блеф. Если говорить по сути, это даже неприлично так ставить вопрос», - отметил Л.Кравчук и добавил: «То есть, еще теленок не родился, а они уже с дубиной стоят».

Экс-президент отметил, что лично он никогда не пойдет на то, чтобы голосовать за двуязычие. «Я буду стоять на том, что ст. 10 нынешней Конституции (один государственный язык – УНИАН) отвечает политической ситуации, нормальным отношениям в Украине и формулирует полную политику на уровне многонационального государства, давая определение, что украинский язык – государственный, а у языков национальных меньшинств есть все возможности, и государство обеспечивает им развитие. Это определено Конституцией, это языковая политика. Поэтому если «Регионы» или кто-то из народных депутатов об этом говорит, можно им сказать, что они пока относятся к категории людей, которые не знают, что будет завтра», - подчеркнул Л.Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 21 июня народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что фракция Партии регионов будет добиваться внесения изменений в Конституцию относительно введения двух государственных языков.

«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующего в Украине двуязычия, и во время работы Конституционной ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в состав новой Конституции вошла формулировка о том, что в Украине действуют два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.