Презентация международной программы театра Royal Court для Украины

Британский Совет и театр Royal Court начинают программу сотрудничества с украинскими драматургами.

23–26 февраля Украину посетит руководитель международной программы лондонского театра Royal Court Элиз ДОДЖСОН. Целью ее приезда является ознакомление с театральной ситуацией в Украине, презентация международной программы Royal Court для Украины, официальные и неформальные встречи с украинскими театральными деятелями — режиссерами, менеджерами, критиками.

Приглашаем на открытые встречи в рамках визита. Вход свободный:

23 февраля в 19:00 – встреча с Элиз ДОДЖСОН и украинским драматургом Наталией ВОРОЖБИТ в книжном Магазине «Є» (Киев, ул. Лысенко, 3). Тема встречи: «Royal Court и новая мировая драматургия».

24 февраля в 11:00 – презентация международной программы сотрудничества Royal Court с украинскими драматургами в Театре им. Леся Курбаса (Киев, ул. Владимирская, 23-В).

Театр Royal Court внедряет аналогичные программы во многих странах уже свыше 20 лет. Это шанс для молодых драматургов получить профессиональную помощь режиссеров и сценаристов в написании пьес и их постановке в местных театрах или на сцене Royal Court.

Условия участия в программе и конечный срок подачи заявок будут объявлены вскоре после визита Елиз ДОДЖСОН. Подробнее о программе и театре Royal Court читайте на www.britishcouncil.org.ua/royalcourt

Контактная информация:

Владимир Шейко, менеджер из коммуникаций Британского Совета в Украине (volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua, (044) 490-56-00).

Главный партнер проекта: Художественный центр им. Леся Курбаса.

Главный консультант: Сергей Васильев.

Информационные партнеры и друзья: еженедельник «украинская Неделя» тот книжный магазин «Є», театральный портал «Театр», театральный фестиваль «Лестница», Львовский Литературный Фестиваль, художественный центр КРЫША, театр-студия «Сузир’я».

Программа сотрудничества Royal Court с украинскими драматургами

Отбор авторов для участия в воркшопах происходит на конкурсной основе. Молодые драматурги и писатели подают на рассмотрение уже готовое произведение на родном языке, CV и мотивационное письмо, в котором претендент в произвольной форме объясняет свое желание принять участие в проекте. После формирования группы с ней начинают работать тренеры Royal Court (как правило, опытные драматурги и режиссеры). Владение английским языком не обязательно.

На первом семинаре, который длится около недели, они обсуждают с авторами темы будущих произведений, дают практические советы относительно средств их реализации. На написание первого варианта пьесы драматургам дается три месяца, после чего рукописи рассматриваются экспертами Royal Court. Театр обеспечивает переводчиков как для перевода текстов, так и для общения во время воркшопов.

После этого устраивается новая 7-10-дневная встреча, где обсуждаются пути усовершенствования произведения и происходит его рассмотрение вместе с профессиональными режиссерами. Иногда на этом этапе также привлекаются актеры и организуются чтения пьес. Но, обычно, сценические чтения происходят через несколько месяцев на заключительном семинаре, когда готовы окончательные варианты работ.

К сотрудничеству в это время приглашаются местные режиссеры, и, как доказывает практика, некоторые пьесы вскоре получают сценическое воплощение в театрах страны. Отдельные драмы принимаются к репертуару Royal Court. Есть прецеденты, когда произведения, написанные на протяжении реализации программы, издаются отдельным сборником на английском языке.

*** Театр Royal Court основан в 1956 году. Уже в первый сезон работы на его сцене появилась знаковая для британского театра пьеса Джона Осборна «Оглянись в гневе», ставшая символом целого направления так называемой «драматургии молодых рассерженных людей». Авторы, которые принадлежали к этой плеяде, определяли репертуар британского театра в 60-80-ые годы прошлого столетия.

В середине 1990-х Royal Court способствовал рождению течения new writing («новой драмы») - на его сцене дебютировали Марк Равенхилл, Сара Кейн, Мартин Макдонах, творчество которых в значительной мере сформировало лицо современного европейского театра. Именно в Royal Court, режиссеры которого сотрудничали с ведущими британскими драматургами от Роберта Болта и Гарольда Пинтера до Керил Черчил и Девида Хеа, состоялись в конце 80-х первые эксперименты в жанре verbatim (пьесы, созданные на основе документальных интервью с представителями определенных социальных групп).

Задуманный как традиционный репертуарный театр, который уделяет внимание как современной, так и классической драме, около десяти лет тому назад Royal Court сосредоточился лишь на постановках современных пьес. Это было вполне логическое решение: ведь и в Великобритании, и в мире этот театр давно ассоциируется с лабораторией новой драматургии. На протяжении сезона здесь происходит 15-20 премьер только что написанных текстов. Пьесы для этого ансамбля специально создают полсотни постоянных авторов, а литературный отдел театра рассматривает за сезон свыше 300 произведений, которые отправляют сюда еще незаангажированные компанией писатели.

К тому же Royal Court вот уже около 20 лет реализовывает программу, направленную на привлечение к сотрудничеству драматургов других стран. С этой целью театр устраивает по всему миру - в Европе, Азии, Латинской Америке - семинары для молодых авторов. Как правило, такие проекты длятся от двух до пяти лет, завершаясь постановками созданных на протяжении этого периода произведений как на сцене Royal Court, так и других театров.

*** Элиз ДОДЖСОН является членом художественной команды театра Royal Court с 1985 года – сначала как директор Театра для молодежи, а с 1995 года - как директор международной программы. Была первым директором Международной летней школы (теперь – Международная резиденция Royal Court). С 1995 г. – продюсер Фестиваля молодых драматургов Royal Court. Координировала театральные постановки во многих странах мира, в частности, Кубе, Нигерии, Мексике, России, Бразилии и Индии. Редактор пяти антологий международной драматургии и нескольких сборников пьес. Лауреат премии лондонского театра Young Vic (в 2004 г.), награждена членством Ордена Британской Империи за вклад в «развитие международной театральной сцены и молодых драматургов за рубежом».



