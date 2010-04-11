У Табачника появился оппонент в Кабмине

В вопросе дубляжа фильмов на украинский язык необходимо придерживаться действующего законодательства и судебных решений, которые предусматривают обязательный дубляж или субтитрирование иностранных фильмов на государственный язык.

Об этом министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№14 от 10-16 апреля с.г.).

В частности, на вопрос о том, разделяет ли министр культуры позицию министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА относительно отмены стопроцентного дубляжа иностранных фильмов на украинский язык, М.КУЛИНЯК ответил, что поддерживает исключительно нормы законодательства и решения судов, принятые в данной сфере.

«Я разделяю позицию Конституционного Суда, который 20 декабря 2007 года постановил: «Зарубежные фильмы не подлежат распространению и демонстрированию в Украине, если они не дублированы или не озвучены либо не субтитрированы на государственном языке», — процитировал министр.

Также он отметил, что будет придерживаться решения Высшего административного суда Украины, который подтвердил законность положения постановления Кабинета министров Украины №20 от 16 января 2006 года о том, что прокатное удостоверение не выдается, если фильм не дублирован, озвучен или субтитрирован на государственном языке с сохранением на фильмокопии звуковой дорожки на языке оригинала.

«То есть соблюдаю вердикт судей и законов Украины», — отметил М.КУЛИНЯК.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Москве министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что выступает за отмену обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык.