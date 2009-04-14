Андриевский: сначала – выборы в ВР, а затем – избрание президента

Сначала – выборы в парламент, а затем – избрание президента. Такое мнение выразил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский во время заседания "круглого стола" «Конституционная реформа и избирательный процесс в Украине», организованном Гражданским движением «Новая Украина» и «Украинским форумом».

«То, что власть в Украине нуждается в перезагрузке, сегодня ясно всем, - отметил в своем выступлении Дмитрий Андриевский. – Но выборы президента до выборов в Верховную Раду только зафиксируют конфликтное противостояние, которое сейчас существует, поскольку проведение президентских выборов не предусматривает смены Кабинета Министров. В результате, либо углубится конфликт между новым президентом и кабмином, либо из многопартийной Украина превратится в однопартийное государство. Именно поэтому необходимо сначала провести парламентские, а затем президентские выборы».

По убеждению Дмитрия Андриевского, эффективными выборы будут только при условии внесения изменений в избирательное законодательство.

«Нужно изменить закон о выборах, внедрив открытые списки и предусмотрев возвращение к смешанной избирательной системе. Сегодня обществу необходим сепаратор, который удалит из состава политической элиты приспособленцев, непрофессионалов и популистов», - отметил политик.

Также в "круглом столе" приняли участие Леонид Кучма, Владимир Семиноженко, Николай Азаров, Игорь Смишко, Виктор Мусияка, Александр Копыленко, Андрей Ермолаев, Владимир Фесенко, Юрий Шемшученко и другие политики и эксперты.

Участники "круглого стола" отстаивали позицию, согласно которой новый проект Основного Закона должен быть не «президентским» или «премьерским», а общенациональным. Лишь в этом случае Конституцию перестанут использовать в качестве предмета политических торгов, а сама реформа будет осуществляться ради укрепления системы государственного управления, отметили в пресс-службе Андриевского.