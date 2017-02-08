Парубий зарегистрировал законопроект об использовании исключительно государственного языка во время заседаний в ВР

Соответствующий законопроект №6059 от 08.02.2017 г. обнародован на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на максимальное гарантирование соблюдения конституционного статуса государственного языка при осуществлении законодательной власти.

«Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной Рады», - говорится в документе.

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Автор отмечает, что действующее законодательство Украины обязывает применять государственный - украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве органов государственной власти и местного самоуправления.

«Следовательно, несмотря на продолжающееся конституционное производство по делу о конституционности Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», этот законопроект разработан и подается с целью обеспечения соблюдения при осуществлении своих функций Верховной Радой и ее органами тех конституционных положений прямого действия, которые непосредственно касаются деятельности законодательного органа государственной власти», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время утреннего заседания ВР депутаты от "Оппоблока" поспорили относительно своих выступлений на русском языке с Парубием, который призвал их выступать на государственном языке.

В «Оппоблоке» считают, что оратор имеет право выступать на том языке, которым он владеет. На это Парубий отметил, что при всем уважении ко всем национальным меньшинствам, нельзя представить, чтобы в парламенте любой европейской державы выступали не на государственном языке.

Также председатель ВР добавил, что если кому-то из депутатов нужен перевод, то об этом нужно заранее сообщать, и он будет обеспечен.