В Раде Парубий призвал "оппоблоковцев" выступать на государственном языке и предлагал переводчика

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения одного из вопросов на трибуну вышла депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, которая начала свое выступление на русском языке. Парубий призвал ее выступать на государственном языке. Королевская согласилась, но попросила применять такой подход ко всем депутатам.

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Позже с трибуны начал выступать депутат Долженков. Свое выступление он вел сначала на украинском языке, но затем перешел на русский, указав, что согласно закону, "выступающий может выступать на другом языке".

Председатель @AndriyParubiy призвал депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной Рады на украинском языке #Рада8 — Верховная Рада (@verkhovna_rada) February 8, 2017

"Что касается языка, на котором необходимо выступать, - у меня очень большая просьба к председательствующему, Андрей Владимирович, к вам: у нас есть закон, закон называется "регламент Верховной Рады Украины", у нас есть закон Украины "Об основах государственной языковой политики", где в статье 9 четко сказано, что выступающий может выступать на другом языке", - заявил депутат от "Оппоблока".

"Заседание Верховной Рады ведутся на государственном языке, заседания комитетов ведутся на государственном языке. Выступающий имеет право выступать на том языке, которым он владеет", - сказал Долженков и добавил, что эта норма, по его мнению, существует потому, что депутат "говорит со своими избирателями". После этого в зале поднялся шум.

На это Парубий призвал не создавать конфликтную атмосферу там, где ее нет". "Есть Конституция Украины, где определено, что государственным языком является украинский язык. Единственный государственный язык. Не делайте конфликта там, где его нет", - сказал председатель ВР.

Спикер отметил, что нельзя представить, чтобы в парламенте любой европейской страны, "при всем уважении ко всем национальным меньшинств, чтобы в парламенте выступали другой, чем на государственном языке".

Председатель ВР добавил, что если кому-то из депутатов нужен перевод, то об этом нужно заранее сообщать, и его обеспечат.

Позднее с места выступал депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков. Его выступление по вопросу повестки дня также было на русском языке. Парубий прервал его нардепа и отметил, что "было обращение относительно языка ведения и четко указано: заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке".

"И написано: оратор может выступать на другом языке, если перевод его выступления на государственный язык обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины. Сейчас нет такого механизма - обеспечивать", - сказал Парубий и добавил, что "мы посоветуемся, как в этих ситуациях действовать".