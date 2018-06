Страны-участники ОБСЕ возложили на Россию ответственность за прекращение огня на Донбассе

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы уведомили всех стран-участников о вопиющих нарушениях РФ минских договоренностей. Также уведомили, что сейчас происходит в Авдеевке, о количестве погибших, раненых. Мы призвали РФ к немедленному прекращению огня и подчеркнули, что она несет полную ответственность за ситуацию в Авдеевке. Нашу позицию поддержали все партнеры, отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на востоке Украины. РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", - заявила Беца.

Кроме этого на заседании обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.

"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, что не контролируются правительством", - добавила Беца.

Также, на странице постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Twitter сообщается, что страны-участники ОБСЕ призвали обязать РФ поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности.

#OSCE Special PC results: participating States call on #Russia responsibility to sustain ceasefire and fulfil #MinskAgreements