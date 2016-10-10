Foreign Policy: Украина станет большой проблемой для следующего президента США

Об этом пишет Марк Пфайфле в статье "Украина станет большой проблемой для следующего президента США", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Украина исчезла из американского национального сознания, поскольку другие, совсем недавние, и гораздо более зрелищные провалы во внешней политике - Сирия, Ливия и "Исламское государство" – подавили нашу способность к восприятию.

Большинство американцев уже забыли о вторжении России в Крым в 2014 году, и по крайней мере, один из кандидатов в президенты США, похоже, готов простить ее полностью. Тем не менее, Крым по-прежнему оккупирован россиянами, пророссийские повстанцы, при поддержке российских военных, контролируют большую часть двух восточных областей страны: Донецкой и Луганской.

Вдоль границ Украины Россия разворачивает масштабные военные силы, которые способны будут осуществить вторжение к 2018 году. Продолжающиеся боевые действия на Донбассе держат в напряжении украинское общество и подрывают доверие людей к правительству.

Пророссийские политики, такие как Александр Медведчук, чьи дочери являются крестницами Владимира Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева, по-прежнему занимают влиятельные посты в Киеве. Супер-состоятельные олигархи, например, связанный с Москвой и Януковичем, энергетический король восточной Украины Ринат Ахметов, финансируют пророссийские политические партии.

И потом, существует коррупция, невероятно системная и распространенная, коррупция, которую администрация Обамы назвала одной из основных угроз для украинского государства. С коррупцией трудно бороться и в лучшие времена, а во время российского военного вмешательства и всепроникающей подрывной деятельности под эгидой Кремля миссия кажется невыполнимой.

Тем не менее, администрация Обамы – особенно Джо Байден – подчеркнула важность борьбы с коррупцией, хотя ее реакция на агрессию Путина была почти равнодушной. Президент США Барак Обама предпочитает осторожное сочетание экономических санкций в отношении России и экономической поддержки украинскому правительству в Киеве.

Деликатный метод кнута и пряника, который использует Обама, не сработал, и давно кипящий украинский котел грозит превратиться в худший кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны.

Несмотря на все усилия Запада с момента обретения независимости от бывшего Советского Союза в 1991 году, Украина является клептократией. Ее политическая история – это что-то вроде постоянного конвоирования арестантов: один избранный лидер был изгнан из страны, в результате народного восстания, еще одного подозревают в убийстве, а третьего считают ответственным за ослабленные институты и упущенные возможности.

Оптимизм после уличных демонстраций "Евромайдан" в 2013-2014 гг. был недолгим. Премьер-министр Арсений Яценюк в апреле был вынужден уйти в отставку на фоне постоянного политического кризиса и громких обвинений в коррупции.

Спровоцированная Россией война погубила тысячи украинцев и заставила бежать еще миллион человек. Но на вопрос о том, что наиболее неотложно – война против пророссийских мятежников или война с коррупцией – украинцы отвечают, что бороться с коррупцией важнее, с перевесом более чем два к одному.

Так называемые "Панамские документы" – утечка миллионов документов панамской юридической фирмы "Mossack Fonseca" в апреле прошлого года – также доказали, что президент Петр Порошенко регистрировал оффшорные счета, даже когда его собственные войска отступали после одного из самых кровавых поражений в войне.

По данным Forbes, Порошенко является самым богатым лидером в Европе, и, несмотря на то, что он обещал "ввести новые традиции" и продать свои активы, он ничего не продал. На самом деле, он был единственным среди состоятельных бизнесменов Украины, чистая стоимость активов которого в 2015 году увеличилась до $ 858 млн. Как и его предшественник Виктор Янукович, он стер тонкую линию, когда-то существовавшую между бизнесом и политикой в ​​Украине, и он получает прибыль, даже, когда его страна переживает худший экономический и политический кризис со времен независимости в 1991 году.

Пожалуй, наиболее удручающее в этой ситуации то, что даже те украинские активисты, политики и журналисты, которых представляют истинными реформаторами, похоже, не смогли удержаться от соблазна и присоединились к системному разграблению украинской экономики.

В начале сентября журнал New Yorker посвятил несколько тысяч слов трем гражданским журналистам, которые в настоящее время служат в украинском парламенте. Как и другие западные СМИ, New Yorker представил Сергея Лещенко, Светлану Залищук и Мустафу Найема в качестве преданных журналистов – новые лица, которые стремились быть избранными в парламент в составе блока президента Порошенко после уличных протестов на Майдане, которые Найем помог организовать.

Однако, теперь после приобретения элитного жилья (после выборов), Лещенко привлек внимание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), следственного органа, который был создан по настоянию Соединенных Штатов. На прошлой неделе, НАБУ передало дело Лещенко в специальный отдел прокуратуры, который занимается борьбой с коррупцией. Лещенко не смог объяснить происхождение доходов, которые позволили ему приобрести недвижимость, кредитные документы отсутствуют, а цена покупки якобы была ниже рыночной.

По данным украинских СМИ, владелец здания, Иван Фурсин, партнер мега-олигарха Дмитрия Фирташа.

Последние отчеты показали, что расходы Лещенко по участию в международных форумах были оплачены олигархом Виктором Пинчуком, который также выделил $ 8,6 млн в Фонд Клинтон. Хотя Лещенко остается любимцем западных СМИ и аналитических центров Вашингтона, когда он вернулся домой, его товарищи-реформаторы в парламенте призвали его уйти в отставку, пока его имя не будет очищено.

Между тем, следующий президент обязательно обнаружит, что Украина находится в осаде со всех сторон. Российские войска и пророссийские мятежники готовы в нее вцепиться, коррупция разрушает страну изнутри – и как показывает скандал с Лещенко, не все в Украине так, как кажется.

Новый президент должен научиться различать истинных реформаторов Украины и тех, кто совершает антикоррупционные крестовые походы в прибыльный бизнес, и быть способным отличить реальные действия от пустых слов.

Если он не сможет, то 25-летний украинский эксперимент с независимостью может полностью выйти из-под контроля.