Миссия ОБСЕ 14-18 января открывает новые патрульные базы на Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте миссии ОБСЕ.

"14-18 января первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит восточную Украину, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, открыть новые передовые патрульные базы, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации в Украине", - говорится в сообщении .

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Хуг посетит Соледар, Донецк, Коминтерново, Широкино, Докучаевск, Светлодарск, Красноармейск, Луганск и Станицу Луганскую.

Он встретится с командами миссии, проверит функционирование камер наблюдения, проведет встречи с представителями Совместного центра по контролю и координации и др.