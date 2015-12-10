ОБСЕ настаивает на отведении вооружения сторонами конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал во время видеоконференции из оккупированного Дебальцево (Донецкая область).

По его словам, наблюдатели фиксируют, что вооружение остается неотведенным от линии разграничения. "Стороны не соблюдают основных правил отвода вооружения", - сказал Хуг.

Он заявил, что это усложняет работу миссии по осуществлению мониторингового контроля и верификации отвода вооружения на Донбассе.

Читайте такжеОБСЕ открыла две патрульные базы на оккупированной части Донецкой области

Также он сказал, что "ранее зарегистрированное оружие не находится в местах постоянного его хранения".

"Я настаиваю, чтобы лица, ответственные за принятие решений, обеспечили отвод вооружения, которое приводит к гибели мирного населения", - сказал Хуг.

Кроме того, он заявил, что боевики "ДНР" все еще не предоставили миссии ОБСЕ инвентаризационные списки отведенного вооружения на Донбассе.

"Я рад вас проинформировать о том, что украинские Вооруженные силы и силы так называемой "ЛНР" с того момента, как мы последний раз отчитывались, уже подали нам информацию, которую мы требовали, а именно: информацию относительно мест постоянного хранения тяжелого вооружения. В то же время в "ДНР" нам информации не предоставили", - заявил Хуг.

Читайте такжеLifeNews вновь исказил информацию об обстреле на Донбассе, в этот раз ложь "засекла" ОБСЕ

Кроме того, первый замглавы миссии сообщил, что миссия планирует открыть дополнительные пункты наблюдения по обе стороны линии разграничения.

"Мы собираемся открыть два новых пункта наблюдения на территории так называемой "ДНР" вблизи шахты в селе Октябрь, а также в Авдеевке, которая контролируется правительством Украины", - сказал Хуг.

Новые пункты будут оборудованы камерами видеонаблюдения. "На самом деле мы уже сейчас оборудуем наши посты наблюдения в Широкино и вблизи Донецкого аэропорта", - добавил Хуг.

Эти камеры должны дать возможность осуществлять осмотр территории в пределах 360 градусов на этих двух участках фронта круглосуточно.

Читайте такжеПеремещение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе ограничивают обе стороны - замглавы миссии

Он подчеркнул, что Донецкий аэропорт остается сегодня главным эпицентром боевых действий на Донбассе. "Я сегодня с вами говорю из Дебальцево - города, который пылал в огне 10 месяцев назад. К сожалению, я вынужден констатировать, что военные действия продолжаются. Как и всегда, эпицентром остается территория вблизи Донецкого аэропорта", - сказал он.

Хуг сообщил, что со вторника, 8 декабря, наблюдатели зафиксировали 92 взрыва в районе аэропорта. "6 взрывов были зафиксированы из 82-миллиметровых минометов. Применение 82-миллиметровых минометов, а также другого оружия включая 122-миллиметровые, танки и артиллерию калибром до 100 мм, запрещено в зоне безопасности", - заявил Хуг.

Он напомнил, что стороны подписали дополнение к Минским соглашениям относительно соответствующего запрета применения такого вооружения.

"Всегда трудно оценивать, из какого типа вооружения были выпущены снаряды, но наблюдатели уже научились это делать, учитывая расстояние, погодны условия и скорость, с которой летели снаряды", - добавил он.