"Глава" Крыма попросил Москву отказаться от украинской электроэнергии

Об этом в интервью «Крымской газете» заявил так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"На сегодняшний день мощность перетока по энергомосту из Единой энергетической системы России составляет 200-260 мегаватт, а после запуска в ближайшие дни второй нитки мы получим еще 200 мегаватт. Вместе с собственной генерацией этого количества достаточно, чтобы покрыть нынешние потребности Крыма", - подчеркнул он.

Читайте такжеЧубаров: заявления о независимости аннексированного Крыма от украинской электроэнергии является "блефом"

Кроме того, Аксенов утверждает, что "критической потребности в поставках электроэнергии из Украины не существует уже сегодня".

"Я довел свою позицию и позицию крымчан до федерального центра, поскольку убежден, что идти на поводу у шантажистов крымчане не намерены. Однако окончательное решение принимает Минэнерго РФ", - подытожил так называемый глава аннексированного Крыма.

Напомним, вчера Аксенов заявлял, что так называемые власти Крыма откажутся от поставок электроэнергии из Украины в случае их возобновления.

"Мы уже давно отказались от всего украинского. Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствия – три месяца назад, воду в самом начале перекрыли. Электроэнергия – была последняя "нитка", которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения", – сказал он.