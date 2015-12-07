Аксенов заявил, что Крым больше не будет принимать электроэнергию из Украины

Об этом заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, комментируя договоренность между властями Херсонской области и организаторами блокады полуострова о восстановлении ЛЭП "Каховская – Титан", передает "Крыминформ".

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"Мы уже давно отказались от всего украинского. Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствия – три месяца назад, воду в самом начале перекрыли. Электроэнергия – была последняя "нитка", которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения", – сказал Аксенов.

По его словам, сейчас крымчане сами просят раз и навсегда отказаться от покупки электроэнергии в Украины.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что активисты, выступающие за полную блокаду Крыма, допустили бригаду госкомпании «Укрэнерго» к ЛЭП «Каховская-Титан» для восстановления энергоснабжения районов Херсонской области, а также полуострова.