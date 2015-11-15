В Чернигове на выборах мэра побеждает действующий городской председатель Соколов – экзит-пол "Социомодус"

В Чернигове во втором туре выборов городского головы побеждает кандидат от "Нашего края", действующий мэр Александр Соколов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экзит-полла, проведенного аналитическим центром "Социомодус", были обнародованны во время пресс-конференции.

По информации аналитического центра "Социомодус", Соколов побеждает во втором туре выборов с результатом 52,7% голосов, Владислав Атрошенко ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") получил 47,3% голосов. К опросу привлечены 7 642 избиратели на 42 участках.

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В Чернигове во втором туре выборов городского председателя участвовали действующий городской председатель Соколов (партия "Наш край"), за которого проголосовали 33,7% избирателей, и народный депутат Украины Атрошенко ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") - 23,3%.