В Луганской области создан штаб по проведению безопасных выборов - Тука

Как говорится в сообщении пресс-службы ВГА, главная цель штаба - обеспечение физической безопасности избирателей и территориальных избирательных комиссий. Вторая его задача - обеспечение порядка непосредственно в день выборов на всех участках. И третье - невозможность фальсификаций во время голосований вне участков.

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«Ни для кого не секрет, что везде по Украине СМИ и милиция фиксируют нарушения избирательного законодательства. Речь идет и об агитации, и о подкупе избирателей. Все это мы с вами видим, но надо что-то делать, потому что меня как гражданина это просто возмущает. Меня не интересует, какая именно политическая сила занимается этим явлением. Я обеспокоен ситуацией, которая сложилась в Лисичанске. В остальных районах и городах такого нет, как в Лисичанске, когда произошло просто грубое нарушение избирательного законодательства относительно печатания бюллетеней», - cказал Тука.

Он также отметил, что если будут выявлены такие факты, когда по области будут передвигаться люди с целью организации так называемых «избирательных каруселей» - наказание будет очень жесткое.