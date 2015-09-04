Исключенных из "Самопомочи" депутатов вызывают на допрос в ГПУ по делу о подкупе депутатов

Фотокопию соответствующего документа от 3 сентября выложил на своей странице в Facebook внефракционный народный депутат Виктор Кривенко.

В документе отмечается, что в рамках досудебного расследования в соответствующем уголовном производстве в управление Генпрокуратуры по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение, приглашаются Анна Гопко, Остап Еднак, Павел Кишкар, Виктор Кривенко и Виктория Пташник.

Отмечается, что депутаты должны прибыть в удобное для них время в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении Садового.

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Как сообщалось, 29 августа ГПУ заявила о начале досудебного расследования уголовного производства по факту предложения неустановленными лицами предоставление неправомерной выгоды народным депутатам из фракции "Самопомич" за поддержание ими 31 августа на внеочередном заседании Верховной Рады в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (по децентрализации)".

В то же время ГПУ вызвала мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Садового для предоставления информации о попытках подкупа народных депутатов.

Сейчас организовано проведение первоочередных следственных действий в указанном уголовном производстве. Проверяется предоставленная информация.

31 августа из фракции "Самопомич» 26 депутатов проголосовали "против" изменений в Конституцию, 5 - "за": Анна Гопко, Павел Кишкар, Виктория Пташник, Остап Еднак и Вадим Кривенко. Они были исключены из фракции.