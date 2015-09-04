СМИ: сын Януковича прилетел в Крым - в семье конфликт за наследство брата

Младший Янукович прилетел 3 сентября в 18:00 рейсом из Москвы.

После прибытия Александр Янукович сел в авто с украинскими номерами и отправился в Севастополь, где находится имение Януковичей, и проживает мать Людмила, сообщает ТСН.

В семье Януковича продолжается раздор, связанный с распределением наследства погибшего весной Виктора Януковича-младшего. Жена погибшего сына экс-президента требует свою долю в бизнесе, который контролирует Александр Янукович.

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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила канал вывода в Россию более 10 млн грн, присвоенных сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

Для вывода валюты за границу одна из компаний холдинга «Мако» фиктивно приобрела оборудования в РФ. Оно вроде бы должно импортироваться на территорию, которая на время финансовой махинации была неподконтрольная украинской власти.