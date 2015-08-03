Порошенко назвал страны, на которые может напасть путинская Россия

Об этом глава государства рассказал в интервью австрийскому изданию Kurier, передает "Украинская правда".

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"Путин будет наступать настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать - как Украина, так и весь мир. Возможно ли, что он нападет на Финляндию? Да, возможно. Может ли он атаковать страны Балтики? Да. Государства Причерноморья? Да. Мы боремся на Донбассе не только за независимость нашей страны, но и за демократию, свободу, безопасность Европы", - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что боевые действия на Донбассе могут быть только началом русской оккупации и существует ряд направлений, по которым Путин может начать наступление.