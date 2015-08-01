Непрерывные боевые действия продолжаются близ Донецкого аэропорта, Авдеевки и Песков

Непрерывные боевые действия с применением со стороны боевиков крупнокалиберных минометов и бронетехники продолжаются близ Донецкого аэропорта, Опытного, Авдеевки и Песков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На Донецком направлении продолжаются непрерывные боевые действия в районе аэропорта, Опытного, Авдеевки и Песков. Там боевики применяют крупнокалиберные минометы и бронетехнику», - сообщил он.

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По словам Лысенко, активные боевые действия продолжаются и близ Марьинки.

«Там применяется стрелковое оружие, гранатометы, минометы калибра 82 мм и 120 мм, а возле Красногоровки и поселка Николаевка-2 боевики применяли танки», - сообщил представитель АТО.

На Луганском направлении эпицентром вооруженных противостояний стала Станица Луганская, где боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из минометов калибром 120 мм и осуществили ряд провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Лысенко подчеркнул, что боевики продолжают использовать практику ночных обстрелов для введения в заблуждение международных наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще 12 получили ранения.