Украина призвала власти Кремля начать реальные переговоры о прекращении огня на Донбассе

В интервью Associated Press дипломат обратил внимание на тот факт, что российские военные и спецназ ВС РФ находятся в боевой готовности на территории, контролируемой боевиками, передает "Новое время".

Также Климкин озвучил известный в Украине факт о том, что пророссийские боевики живут за счет поставок из РФ, которая поставляет вооружение и живую силу через захваченный участок границы.

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Associated Press цитирует главу МИДа, который рассказал о "точке невозврата" к советскому прошлому после того, как массовые протесты в Киеве в 2013-14 годах привели к краху промосковского правительства и бегства президента.

Кроме того, Климкин заявил, что Украина стремится провести реформы, чтобы занять своей место в "европейской семье".

"Демократическая и европейская Украина - это кошмар для Путина", - сказал он.

Как ранее заявили в Министерстве иностранных дел Украины, Россия своей агрессией против Украины нарушила большинство принципов и обязательств, заложенных в основу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжается антитеррористическая операция.

По данным экспертов ООН, за 15 месяцев вооруженного конфликта в Украине погибли почти 7 тысяч человек, более 17 тыс. пострадали.