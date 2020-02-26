В Женеве совершено покушение на главу МИД РФ Лаврова, Захарова получила ранения

Василий Рыбников

С подобными заголовками вторые сутки выходит российская пресса. После нанятых кровавым Парубием грузинских снайперов, традиционно всплывающих в российском информпространстве на каждую годовщину украинского Майдана, на бой с Русским миром вышли куда более опасные и циничные грузинские женщины-журналистки.

Грузинские женщины-журналистки смертоносны не только по своей женско-грузинской природе, но и тем, что предпочитают нападать на наиболее незащищенные слои русскоязычного населения, в первую очередь на стариков и детей, и особенно на главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. «На Кавказе принято уважать старших, а люди, нарушающие такие нормы, уже выпадают за пределы любого цивилизационного взаимодействия, - с горечью констатируют российские грузиноведы. - А это уже падение нравов, такое, за которым уже начинается распад цивилизации»...

Грузинские женщины-журналистки смертоносны не только по своей женско-грузинской природе, но и тем, что предпочитают нападать на наиболее незащищенные слои русскоязычного населения

А случилось вот что. Как написала в социальных сетях спикер МИД РФ Мария Захарова, «грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд... началась падучая «don’t touch me» с какими-то нечленораздельными звуками». Публикация сопровождалась фотографиями кровавых ранений, полученных Марией и ее коллегой во время покушения, причем первая из них доказывала лишь то, что Мария не ширяется в ногу, так как была подписана «Моя нога», и никаких следов физического воздействия на ней не просматривалось (собственно, было даже неясно, что это вообще такое), а вторая, озаглавленная «Рука коллеги», демонстрировала царапину, явно полученную после удара этой самой рукой по камере одной из грузинских женщин-убийц.

На приложенном видео, правда, никакого нападения грузинских журналисток на Лаврова не наблюдается, а наблюдается лишь Лавров, который говорит им: «Вы чем-то... Вы больные, девочки, больные», после чего коллега Захаровой с размаху тычет рукой в камеру журналистки, но к камере незаметно приклеен нож, и коллега Захаровой лишается пальцев на руках и ногах. К сожалению, этого нет на видео, но любой русский человек может заметить, как грузинские журналистки по очереди бьют Лаврова шампуром в шею и глумятся над бездыханным телом министра, вставляя в его рот сигарету со словами: «Вах, русская собака, когда же ты уже накуришься!», после чего отрывают ногу Захаровой и пьют из нее свое вредное грузинское вино, воображая, будто это рог, и сопровождая все это витиеватыми русофобскими тостами.

«Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», - определяет Захарова, плямкая разбитыми в кровь губами: одна из грузинских журналисток заехала ей по лицу карманным мангалом. «Хохляцкий фемен как минимум!» - поправляет Марию российская общественность. Хахляцкое влияние на Грузию не вызывает сомнений ни у одного здравомыслящего русского человека, оно бросается в глаза так же беспощадно, как грузинская журналистка бросала в глаз Лаврова свой остро заточенный микрофон, смазанный никотином: она где-то вычитала, что капля никотина убивает лошадь, но оказалось, что это неправда. Возможно, эти женщины были из отряда грузинских снайперов Парубия, и даже скорее всего. «Грузию «разогрели» до реального нападения на Лаврова», - бьет тревогу российская пресса. И действительно, киевская хунта напала на Россию оттуда, откуда никто не ожидал...

В условиях, когда на Россию по указке хахлов и их заокеанских кукловодов каждый день нападает весь мир, русским людям уже, в принципе, все равно, кого бомбить

Конечно же, в ситуации, когда полчища грузинских журналисток вторглись на территорию России и принялись насиловать женщин и стариков, так или иначе не мог не возникнуть Шойгу. «Я им посоветовал бы поймать Шойгу и попробовать поговорить таким тоном с ним. Интересно, сколько бы продлился такой разговор», - «многозначительно произнес» главный редактор «PolitRussia» Руслан Осташко. Вряд ли главный редактор «PolitRussia» имел в виду только то, что Шойгу моложе Лаврова и часто лазит по тайге с Путиным и туристическим топориком, который он в любой момент готов не задумываясь пустить в ход против женщины, особенно если она грузинка. В конце концов, Шойгу - русский офицер, он бы, скорее, кинул бомбу, и не в журналисток, на которых и топорика хватит, а желательно на всю Грузию сразу.

Да и не только на Грузию, конечно, потому что еще же Украина, Польша, Балтия, Турция, а с недавних пор еще и нацистская Беларусь, не говоря уже про НАТО. В условиях, когда на Россию по указке хахлов и их заокеанских кукловодов каждый день нападает весь мир, русским людям уже, в принципе, все равно, кого бомбить. Главное чтоб поскорее, уж мочи нет терпеть.

Василий РЫБНИКОВ