Зачем Зеленский подстроил отставку Терезы Мэй?

Этим вопросом в России задаются многие, часто безрезультатно. А между тем, ответ лежит на поверхности: это очередная попытка насолить русскому народу, омрачить двойной декрет Кабаевой, отыграться, в конце концов, за неудачу с Трампом.

Оголтелая травля Трампа спецслужбами Украины принесла немало бед простым американцам, да и сам Трамп под напором грязных амбарных инсинуаций своей заокеанской марионетки едва не погиб, но в последний момент подумал: «А что бы на моем месте сделал мой политический кумир Владимир Владимирович Путин?», сел голым с клюшкой на коня, споткнулся о коврик и конкретно взял себя в руки. После этого случая стремление Трампа встретиться со своим спасителем хотя бы в Осаке усилилось многократно и стало практически непреодолимым.

Друзья России неуязвимы на международной арене.

Совсем другое дело – британский премьер Тереза Мэй. Морально незрелая, растлённая русофобией женщина стала легкой добычей нового украинского президента Зеленского, который так и сказал: «Старушка Англия». Британский посол в Украине Гоф разразилась в ответ проклятиями и даже выложила по этому поводу в твиттер откровенное фото , но замять скандал не удалось, и премьер-министр Мэй, рыдая навзрыд, объявила о своей отставке.

Возмущение подлым поступком украинского президента, а также искреннее сочувствие уходящему премьеру Британии от всей души выразили и другие выдающиеся политические деятели России

«Обидел президент Украины Зеленский, назвав старушкой, - констатировал независимый российский журналист Владимир Соловьев. - Это эмоционально, это искренне. Видна колоссальная обида Терезы Мэй... Человеку начинает отказывать чувство юмора. Я, правда, не знаю, какому: Терезе или этому».

Возмущение подлым поступком украинского президента, а также искреннее сочувствие уходящему премьеру Британии от всей души выразили и другие выдающиеся политические деятели России. «Весь зал в соплях», - заявил русский политолог Михеев. «Мэй светит тюрьма», - сообщил завкафедрой Московского гуманитарного университета товарищ Платошкин, выразив надежду, что к власти в Британии скоро придут шотландцы и вздернут Терезу на суку или, в крайнем случае, упрячут туда, где она не сможет «ни пенсию получать, ни мемуары писать». Тоньше всего посочувствовала британскому премьеру официальный представитель Конюшни Мария Захарова, которая, написала в твиттере: «Логично. June ends May». Типа «в июне кончается май», то есть Мэй. Как отмечают специалисты, здесь Мария мастерски обыгрывает фамилию оппонента, показывая высочайший уровень русского остроумия – это как назвать Захарову Захеровой, только наоборот.

Примечательно, что в последнее время, в первую очередь благодаря личным усилиям российского президента, отношения между РФ и Британией начали налаживаться: так, канал ВВС объявил о запуске нового комедийного ток-шоу, ведущим которого станет мультипликационный Путин. Эта новость очень растрогала российских телезрителей. «А Россия не может подать в суд на это бибисище? - радостно писали они. - Пусть лучше запустят свою старую кочергу Терезу Мэй».

Сразу же после этого «старую кочергу» убрали. Совпадение? Независимый русский журналист Соловьев так не думает. Независимый русский журналист думает об Украине, и это помогает ему объяснить практически все.

Всех желающих помочь украинской армии в дальнейшей утилизации старушки «ЛДНР» просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников