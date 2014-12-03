Война на Донбассе вызвана нежеланием Украины возвращаться в СССР - российский журналист

Война на востоке Украины вызвана нежеланием украинцев возвращаться в СССР.

Об этом рассказал корреспондент издания The Los Angeles Times Сергей Лойко, который побывал на Донбассе, передает российское издание "Бумага".

"Она (война - прим. УНИАН) вызвана тем, что Украина хотела порвать эту кровавую пуповину, которая связывала ее с родным "совком". А "совок" не хочет отпускать. И он нанял эту армию люмпенов, такого антипролетариата, который держит в руках оружие. Они хотели сделать "Антимайдан": "Вот у вас был Майдан, а мы вам сейчас покажем свой Майдан", - отметил Лойко.

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Корреспондент говорит, что на Евромайдане он провел целый год.

"Я был там каждый день по несколько часов, я не видел ни одного автомата Калашникова, ни одного пулемета, один пистолет видел. Я не видел никаких бронетранспортеров, ни танков, ни "Градов"", - добавил он.

Лойко рассказал, что готовит статью для первой полосы в газете о военном, которого сфотографировал во время стрельбы из пулемета. Однако ему сообщил перед публикацией, что военный погиб.

Корреспондент говорит, что что своими фотоработами хочет показать, что война ближе, чем кто-то думает. "Хорошо, если на этом кончится, а если это только начало?", - заявил он.