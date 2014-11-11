Forbes: Война продолжается на востоке Украины, но ощущается и на западе страны

Об этом пишет Дуг Шон в своей статье, которая называется «Война продолжается на востоке Украины, но ощущается и на западе страны», опубликованной на сайте Forbes.com.

Эбола, ИГИЛ и выборы в Сенат были главными темами в прессе и на телевиденье. И не без веских на то причин – каждый из этих вопросов, безусловно, заслуживает нашего внимания.

Но в разгар всего этого, мы не обращали внимания на кризис в Украине, который продолжает раскалывать восток страны и представляет собой серьезную угрозу для демократии в Европе и во всем мире.

Последние новости из Донецка свидетельствуют о том, что обстрелы и артиллерийский огонь не прекращаются с тех пор, как в сентябре было подписано соглашение о прекращении огня, перемирие с самого начала было шатким.

Наблюдатели и журналисты сообщают о колоннах грузовиков и танков без опознавательных знаков, перевозящих тяжелое вооружение и боевиков, недалеко от города. Не изменяя себе, Россия продолжает отрицать то, что она снабжает мятежников.

Белый дом сделал заявление, назвав продолжающееся насилие со стороны пророссийских мятежников «грубым нарушением» режима прекращения огня. А спикер Совета национальной безопасности США Бернадетт Михан сказала: «Мы очень обеспокоены активизацией боевых действий в восточной Украине, а также многочисленными сообщениями о том, что сепаратисты, которых поддерживает и снабжает Россия, перевозят большие конвои с тяжелым вооружением и танками на линию фронта. Мы продолжаем призывать все стороны строго соблюдать режим прекращения огня. Любая попытка сепаратистских сил захватить дополнительную территорию в восточной Украине будет вопиющим нарушением Минских договоренностей».

Я думаю, что больше никто не задается вопросом о намерениях сепаратистов, и знаю, что это всего лишь вопрос времени, когда они, с помощью россиян, попытаются завоевать дополнительные территории. С тех пор как пророссийские сепаратисты захватили Донецк и Луганск, погибло около 4 тыс. человек.

Я уверен, что каждый согласится с тем, что даже одна жизнь – это слишком много, что уже и говорить о 4 тысячах.

Я недавно получил доклад от своей украинской подруги и коллеги Татьяны Швачук, независимого политического активиста, которая приехала в Америку в возрасте 12 лет и сейчас живет то в США, то в Украине.

Читайте такжеThe Wall Street Journal: 25-я годовщина окончания холодной войны отчетливо напомнила о российской угрозеОна рассказала мне, что в настоящее время более 2 тыс. беженцев из Донецка находятся в Ивано-Франковске, городе в западной Украине. Ивано-Франковск находится на расстоянии около 1200 км от Донецка, и всего за 160 км от границ Европейского Союза. Это противостояние официально достигло запада страны.

Эти беженцы поселились в многоквартирных домах, и их присутствие сопровождается увеличением числа взломов и краж. Некоторые беженцы говорят, что они боятся, и не без оснований. Другие же, особенно те, кто поддерживает Россию, более агрессивны и жалуются на то, что жители западной Украины безосновательно хотят сближения с Европой, так как их жизнь уже итак намного лучше по сравнению с тем, как люди живут на востоке страны.

Татьяна «очень беспокоится о своем двоюродном брате, который живет в Днепропетровской области, граничащей с Донецком». Она рассказала: «Он – священник, у него трое маленьких детей, но говорит, что не может покинуть тонущий корабль, когда люди нуждаются в его помощи. Он находится примерно в часе езды от зоны ATO (антитеррористической операции). Он помогает армии в зоне ATO и попал в черный список тех, кого ожидает расстрел. Некоторым удалось уехать, другим повезло меньше. Я просто надеюсь, что ему хватит ума, чтобы уехать в ближайшее время, потому что ситуация не улучшается».

Украинцев охватило чувство страха, и не без причины. Благоразумно было бы уехать из страны, но можно понять тех многих, которые остаются – это их дом, и они борются за него.

Все это еще больше заставляет беспокоиться о итак невероятно тревожной ситуации в Украине, и особенно тех из нас на Западе, кто заинтересован в будущем Украины.

Поэтому очень важно, чтобы украинский вопрос снова занял одно из главных мест на повестке дня в США. Они по-прежнему нуждаются в нашей помощи – как экономической, так и в военной – в этой борьбе за свою независимость от России.