Украина и Болгария договорились о языковой статье закона об образовании

Также документом предусмотрено обеспечение права лиц, принадлежащих к болгарскому национальному меньшинству, изучать родной язык и учиться на нем.

Украина и Болгария подписали Декларацию об имплементации языковой статьи закона «Об образовании» и гарантировании прав болгарского национального меньшинства.

Документ подписали министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр образования и науки Болгарии Красимир Валчев, сообщает пресс-служба МОН.

Документом предусмотрено, что вместе с изучением государственного языка представители болгарского нацменьшинства должны иметь условия для изучения родного языка и обучения на родном языке.

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Также декларация предусматривает, что Украина и Болгария будут работать над новым протоколом о сотрудничестве и обмене между МОН на 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебные годы.

"Мы предлагаем постепенно внедрять больше предметов на государственном языке с 5-го класса. Количество предметов, которые изучаются на украинском языке, будет постепенно увеличиваться класс за классом, чтобы в 11-м достичь пропорции 60% предметов на украинском и 40% предметов на языке меньшинства", - заявила Гриневич.

Также она сообщила, что Украина уже подготовила «дорожную карту», содержащую перечень законодательных и других мероприятий для постепенного внедрения языковой статьи на соответствующие рекомендации Венецианской комиссии.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабмин одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.