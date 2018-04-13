Украина и Румыния договорились искать компромисс по образованию нацменьшинств

Глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Украина и Румыния будут искать компромиссные подходы по обеспечению образовательных прав румынского меньшинства в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 12 апреля состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулееску.

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В частности, стороны обсудили комплекс вопросов украинско-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематике общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику.

Украинский дипломат проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений закона об образовании и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине.

В то же время стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.

Также глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.