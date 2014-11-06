Amnesty International: Обе стороны конфликта на Донбассе виноваты в гибели гражданских

Убийство школьника и 18-летнего парня во время обстрела 5 ноября в Донецке, на востоке Украины, только подчеркивает устоявшуюся практику неизбирательных атак, которые могут быть военными преступлениями, заявила сегодня международная правозащитная организация Amnesty International.

"Как украинские правительственные, так и сепаратистские силы должны немедленно прекратить применение нападений неизбирательного характера в нарушение законов войны", -- сказал Джон Дальхузен, директор программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

"Постоянные случаи гибели гражданского населения, которые мы задокументировали, является предсказуемым результатом таких нападений. Это нельзя простить - виновные с обеих сторон должны быть привлечены к ответственности", - считает он.

Читайте такжеПравозащитникам трудно получить данные о масштаб нарушений прав человека на ДонбассеВо время исследовательской миссии в конце сентября и в начале октября Amnesty International задокументировала более 20 смертей со стороны гражданского населения в результате обстрелов и ракетных ударов в восточных городах Украины: Донецке, Авдеевке, Дебальцево. Большинство смертей в жилых кварталах стали результатом неизбирательных обстрелов со стороны нападающих,использовавших оружие, низкая точность которого не позволяла обеспечить различия между гражданскими и военными целями.

Читайте такжеСНБО: Российские журналисты появились возле школы в Донецке сразу после обстрела, потому что "знали и ждали"Исследование организации приводит убедительные доказательства того, что сепаратистские силы проводили обстрелы из жилых районов, а украинские правительственные силы в свою очередь, стреляли по ним. Также в одном случае артиллерийскую позицию в жилом районе разместили правительственные войска.

"Обе стороны конфликта несут ответственность за сложившуюся практику неизбирательных атак на густонаселенные пункты. Не смотря на то, что они фактически убивали гражданских, наносили ранения и уничтожали гражданские дома, кажется, что воля положить этому конец является незначительной”, -считает Дальхузен.