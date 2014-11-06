Обстрел школы в Донецке, в результате которого погибли дети, велся из оккупированной боевиками Макеевки

10:22, 06 ноября 2014
Политика
1 0

Об этом заявил представитель МИД Евгений Перебийнис.

Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com

Представитель МИД Евгений Перебийнис заявляет, что обстрел школы в Донецке, в результате которого погибли дети, велся из Макеевки, контролируемой боевиками.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Снаряд, от которого погибли дети в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой террористами. Фотодоказательства», - написал он.

Также Перебийнис показал пользователям сети фотодоказательства, которые подтверждают причастность боевиков к обстрелу школы. Согласно им, обстрел велся из оккупированной боевиками Макеевки.

Читайте такжеВ интернете появились фото раненых при обстреле школы в Донецке

Отмечается, что красная линия на карте указывает на направление, откуда был выпущен снаряд.

ukraineatwar.blogspot.nl

В уменьшенном масштабе карта выглядит так:

ukraineatwar.blogspot.nl

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Донецкий горсовет сообщил о гибели двух и ранении четырех подростков в результате попадания снаряда на спортплощадку школы №63.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter