Обстрел школы в Донецке, в результате которого погибли дети, велся из оккупированной боевиками Макеевки

Представитель МИД Евгений Перебийнис заявляет, что обстрел школы в Донецке, в результате которого погибли дети, велся из Макеевки, контролируемой боевиками.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Снаряд, от которого погибли дети в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой террористами. Фотодоказательства», - написал он.

Снаряд, от которого погибли дети в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой террористами. Фотодоказательства http://t.co/J03DiLC1qv - Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) Январь 6, 2014 Также Перебийнис показал пользователям сети фотодоказательства, которые подтверждают причастность боевиков к обстрелу школы. Согласно им, обстрел велся из оккупированной боевиками Макеевки. Читайте такжеВ интернете появились фото раненых при обстреле школы в Донецке Отмечается, что красная линия на карте указывает на направление, откуда был выпущен снаряд. В уменьшенном масштабе карта выглядит так:

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Донецкий горсовет сообщил о гибели двух и ранении четырех подростков в результате попадания снаряда на спортплощадку школы №63.