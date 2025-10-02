В ряде областей объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве западных и северных областей заморозки на поверхности почвы составят 0°...-3°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также местами заморозки будут и в воздухе.

"В Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки в воздухе 0°...-3°", - предупреждает Укргидрометцентр.

В указанных областях объявлен уже II уровень опасности, оранжевый.

Погода 3 октября

Накануне выходных погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления, и прохладная влажная воздушная масса.

"Поэтому осадков мы не ожидаем, а сквозь тяжелые серые облака время от времени будут пробиваться солнечные лучи. И только на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом", - говорят в Укргидрометцентре.

Также ночью и утром в западных и северных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер будет 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

В большинстве западных и северных областей ночью будет +1°...+6°, а днем +8°...+13°. На остальной территории ночью +4°...+9°, днем +14°...+19°.

