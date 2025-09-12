Усложнение погоды ожидается уже ближайшей ночью.

В Украине на 13 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил Укргидрометцентр.

"13 сентября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

По прогнозу, в субботу в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, а днем в Карпатах местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ночью и утром в западных областях туман. Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10°...+15°, на востоке страны похолодает до +5°...+10°. Днем воздух прогреется до +18°...+23°, а на Закарпатье и Одесской области - до +26°.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближайшие выходные в Украине будут сухими и теплыми, а вот ночи уже станут холодными.

По ее данным, день будет +20...+25 градусов, ночью +10...+15 градусов, а на Сумщине и Харьковщине температура снизится до +8...+12 градусов.

В Киеве 13 и 14 сентября днем будет +22...+24 градуса, ночью +12...+15 градусов.

