Интересное явление свидетельствует о скорости таяния ледников в Антарктике.

Украинские полярники сняли огромный айсберг, внутри которого - большое количество пресной воды. Как сообщили в Национальном антарктическом центре, уникальный айсберг снял с дрона сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура.

Ученые обращают внимание, что внутри этой ледовой горы - целый бассейн пресной воды, но эта красота свидетельствует о негативных изменениях климата.

"Ученые доказали, что со временем скорость таяния ледников в Антарктике, к сожалению, растет. Соответственно, большее количество пресной воды попадает в Южный океан. Поскольку пресная вода отличается от соленой по плотности, то рост ее количества в океане может влиять даже на течения", - отмечают ученые.

Говорится, что в начале следующего года во время сезонной экспедиции стартует практическая часть исследований о том, как меняются течения в той части Южного океана, в частности, в районе расположения украинской полярной станции "Академик Вернадский".

Влияние глобального потепления на Антарктику

Напомним, из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт. По данным ученых, за последние сорок лет растительный покров на полуострове вырос в десять раз. В частности, в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра его площади, то в 2021 году - почти 12 квадратных километров. Более того, тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% в 2016-2021 годах по сравнению с 1986-2021 годами. То есть, растительность ежегодно "захватывает" примерно 400 тысяч квадратных метров.

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