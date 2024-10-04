Представители нескольких организаций объединят усилия по борьбе с последствиями глобального потепления.

Растущее воздействие глобального потепления сталкивает горнолыжные курорты по всему миру с "экзистенциальной угрозой". Эксперты ООН и Международная федерация лыжного спорта (FIS) были вынуждены объединиться для общего поиска решения проблемы с зимними видами спорта, пишет Independent.

В прошлом сезоне 26 гонок Кубка мира были отменены из-за плохих погодных условий, говорится в материале. Теперь FIS сотрудничает со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в попытке найти решения.

"Очевидно, что климатический кризис гораздо масштабнее FIS или спорта, если уж на то пошло: это настоящее перепутье для человечества", — сказал президент FIS Йохан Элиаш. Он также добавил, что сейчас принимаются все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию:

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"Мы были бы небрежны, если бы не предприняли все возможные усилия, основанные на науке и объективном анализе. Именно этому мы пытаемся следовать, и это лежит в основе этого многообещающего партнерства с ВМО".

В это же время горнолыжные курорты все больше борются с нестабильными снегопадами и более теплыми зимами, и многие полагаются на искусственный снег, чтобы поддерживать свои склоны открытыми, пишет СМИ. Повышение температуры приводит к повышению уровня снега, уменьшая лыжные сезоны и заставляя некоторые курорты бороться за поддержание своих склонов.

"Долгосрочные последствия для горных экосистем и экономики будут серьезными", — заявила руководитель ВМО Селеста Сауло.

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что зимние виды спорта и горнолыжный туризм ждут "мрачное будущее" из-за изменения климата. Швейцария, в частности, столкнулась с серьезными последствиями глобального потепления — альпийские ледники потеряли около 60 процентов своего объема с 1850 года, сообщают журналисты.

Уровень нулевой температуры, при котором может лежать снег, поднялся примерно на 250 метров за последние 50 лет и может подняться еще на 400–650 м к 2060 году, если не будут усилены усилия по смягчению последствий изменения климата.

Тем временем швейцарская национальная метеорологическая служба MeteoSwiss сообщает, что количество снегопадов на высотах ниже 800 метров уменьшилось вдвое с 1970 года. Согласно исследованию французских и австрийских ученых 2023 года, более половины европейских горнолыжных курортов находятся под "очень высоким риском" недостаточного снежного покрова, если глобальные температуры повысятся на 2°C.

Другие проблемы из-за глобального потепления

Ранее УНИАН сообщал, что Антарктида стремительно зеленеет из-за глобального потепления. За последние 40 лет покров растительности вырос аж в 10 раз.

Кроме того, ученые объяснили причины, почему глобальное потепление провоцирует наводнения и ураганы. Основной причиной является ускоренный круговорот воды на планете.

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