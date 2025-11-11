Твид "выходит" из кабинетов на улицу.

В этом сезоне в моду вернулся твид, но не как суровый материал из прошлого, а как символ свободы и раскованной элегантности.

Как пишет City Magazine, твид больше не прячет тело, а подчеркивает его. Обозреватели опубликовали шесть модных формул, которые помогут вам удачно интегрировать твидовую одежду в свой гардероб:

1. Твид + деним

Самая свежая формула сезона включает короткий твидовый жакет светлого оттенка поверх джинсов и простую футболку. Если жакет немного oversize - еще лучше. Добавьте ремень цвета старого золота и кожаную сумку с мягкой текстурой, чтобы получить баланс между непринужденностью и престижем.

2. Твид + шелк

Сочетание грубой фактуры твида с мягким блеском шелка создает невероятно гармоничный образ. Твидовый жакет поверх шелкового платья пастельного тона - это женственно, но не слишком официально. Образ завершат минималистичные босоножки на тонких ремешках или кожаные ботильоны.

Если хочется одеться смелее - попробуйте надеть под твидовый жилет принтованную шелковую рубашку. Это про характер и стиль без излишеств.

3. Твид + спорт

Твид с элементами спортивного стиля точно можно назвать самым смелым сочетанием года. Вместо лоферов возьмите белые кроссовки, а вместо блузки - хлопковое худи. Верх останется элегантным, а низ - расслабленным.

Главное правило: минимализм в цветах и аксессуарах, максимум - один акцент, например, золотое украшение или тонкое кольцо.

4. Твид + кожа

Мягкая фактура твида и глянцевая поверхность кожи составляют идеальную пару для сильного образа. Твидовый жакет поверх черных кожаных брюк или узкой юбки до колен можно выбрать для вечера с характером.

Светлый твид - кремовый, серый, голубой - лучше сочетать с темной кожей, а темный бордо или графит - с карамельной или молочной. Контраст работает безотказно.

5. Твид + прозрачность

Для тех, кто любит тонкую игру намеков, идеально подойдет такое сочетание: твид поверх прозрачной блузы или слой тюлевой вуали поверх твидового платья. Это идеальный вариант для вечерних выходов, где хочется выглядеть элегантно, но не предсказуемо.

6. Твид + трикотаж

По словам экспертов, твид прекрасно сочетается с мягкими вязаными фактурами. Жакет поверх шерстяного свитера с открытым воротником или твидовая юбка с длинным ребристым пуловером создают теплый, слоистый и очень модный образ.

Лучше всего, когда цвета перетекают один в другой: бежевый с песчаным или серый с молочным.

