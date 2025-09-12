Она понравится тем, кто хочет чего-то легкого, но в то же время практичного.

В этом сезоне в центр внимания модниц возвращается юбка-скейтер, которая у многих ассоциируется со школьными годами. Ее фишкой является игривый фасон, сочетающий спортивность и женственность.

Как пишет City Magazine, такую юбку легко комбинировать с сапогами, трикотажем или даже косухой. По словам экспертов, эта осень не только о пальто и нейтральных оттенках, но и о смелых кроях, возвращающих нас во времена, когда мода была простой, веселой и немного мятежной.

Свое начало юбка-скейтер берет в 1980-х, когда модельеры вдохновлялись костюмами для фигурного катания. Она имеет простой крой: приталенный верх и расклешенный подол, который создает легкость и динамику. Впервые массово вернулась в моду в 2010-х.

Видео дня

Новая интерпретация добавляет юбке солидности, поэтому теперь к ней подходят жакеты четкой формы, шелковые рубашки, босоножки на тонких ремешках или ботильоны на каблуках. Осенью, когда актуальны многослойные сочетания, именно эта юбка становится идеальной основой для стильных контрастов.

Во время модных недель в Северной Европе юбку-скейтер можно было увидеть во множестве комбинаций. Стритстайл предлагает варианты со свитерами, пальто оверсайз или минималистичными топами. Если тренд живет одновременно и на подиумах, и в повседневных луках, это значит, что он обречен на более долгую жизнь, чем короткая волна популярности.

Главное преимущество фасона - его универсальность. Днем она отлично сочетается с базовым свитером и босоножками, а вечером - с шелковым топом и элегантными каблуками. Джинсовая модель создает расслабленный образ, а кожаная добавляет смелости и драматизма. Каждый может найти вариант, соответствующий личному стилю.

Ранее УНИАН публиковал список трендов этого сезона, которые уже носят модели, дизайнеры и инфлюенсеры.

Вас также могут заинтересовать новости: