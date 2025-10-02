Первая леди Украины часто попадает в поле зрения модных экспертов.

Супруга президента Елена Зеленская известна своим умением сочетать элегантность с практичностью, что особенно заметно во время официальных визитов, международных встреч и благотворительных мероприятий. В комментарии УНИАН стилист Галина Денисюк подробно проанализировала ключевые образы Зеленской, выделив несколько важных тенденций.

"Елену отличает умение подчеркнуть свою индивидуальность без чрезмерной помпезности", - отметила Денисюк.

По мнению эксперта, первая леди часто выбирает классические силуэты с современными деталями: элегантные костюмы, юбки-карандаши, пальто пастельных тонов и монохромные ансамбли, которые подчеркивают ее статус и профессионализм.

Стилист отдельно отметила, что Зеленская мастерски играет с цветом:

"Пастельные, светлые оттенки и классический черный - это ее постоянный выбор, который сигнализирует о серьезности и спокойствии, но при этом выглядит очень современно".

По словам Денисюк, такие цвета позволяют первой леди оставаться элегантной, не отвлекая внимание от главного - послания и встречи, на которых она присутствует.

Аксессуары и мелкие детали также имеют большое значение в формировании имиджа Зеленской.

"Она выбирает минималистичные украшения, элегантные сумки и обувь классических форм. Все это демонстрирует ее чувство стиля и понимание того, что образ первой леди должен быть узнаваемым, но не слишком кричащим", - добавила Денисюк.

Особое внимание стилист обратила на внешний вид Зеленской во время официальных зарубежных визитов.

"Ее костюмы и платья всегда соответствуют протоколу, но при этом остаются современными. Это умение сочетать дипломатический этикет и модные тенденции говорит о высоком уровне стилистической грамотности", - отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что первая леди активно использует локальные бренды:

"Это не только вопрос патриотизма, но и демонстрация поддержки украинской модной индустрии. Зеленская часто выбирает одежду украинских дизайнеров, что придает ее образу уникальности и ощущение национальной идентичности".

В целом, по словам Галины Денисюк, стиль Елены Зеленской - это гармоничное сочетание классики и современности, сдержанности и элегантности, практичности и модного вкуса.

"Она создает образ, который вдохновляет женщин по всей Украине, демонстрируя, что стиль и статус могут сочетаться без излишеств", - подытожила эксперт.

