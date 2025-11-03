Даже привычный цвет можно интересно обыграть.

Осень - это время, когда даже маникюр хочется сделать "теплым" и "уютным". Хотя цветами осенней листвы являются желтый, оранжевый и зеленый, самым атмосферным оттенком этого сезона считается именно бордовый.

Октябрь и ноябрь кажутся идеальным временем для глубоких красных оттенков, поэтому Parade составил подборку лучших идей бордового маникюра для ногтей любой длины - от классического френча до "кошачьего глаза" и блесток. Итак, представляем вам 35 крутых дизайнов бордового маникюра:

1. Черепаховый узор. Сочетание глубокого бордового с модным принтом "tortoiseshell" выглядит изысканно и необычно.

2. Длинные миндалевидные ногти. Мягкая форма "миндаль" и насыщенный оттенок бордо - это классика, которая всегда впечатляет.

3. Винная аура. Нежные розовые переливы на фоне бордового вина создают эффект легкого сияния.

4. Ржавый оттенок. Теплый цвет ржавчины с красным подтоном смело можно назвать настоящим must-have для осени.

5. Хром. Глянцевый, словно металлический, бордовый маникюр в оттенке клюквы станет ярким акцентом любого образа.

6. Небесные мотивы. Ногти, украшенные звездами, выглядят волшебно и загадочно.

7. "Кошачий глаз". Магнитный блеск в бордовом исполнении - это идеальный вариант для праздничных дней.

8. Волнистые детали. Белый лак с бордовыми волнами создает контраст и добавляет динамики маникюру.

9. Бантики. Белый декор на глубоком красном фоне добавляет образу нежности и женственности. Также идеально подойдет для праздничного образа.

10. Горох. Милый бордовый маникюр в белый горошек, игривый и стильный одновременно.

11. Осенние листья. Нюдовые ногти с рисунками листочков, блестками и бордовыми акцентами давно стали классикой сезона.

12. Цветы и золото. Сочетание бордовых цветов, "крокодильего" принта и золотого хрома - это всегда изящно и роскошно.

13. Розовое золото. Если бордо и хром создали бы идеальную пару - это был бы именно этот оттенок.

14. Золотые листочки. Бордовый с нюдом и золотыми листочками - это сдержанно, но эффектно.

15. Розы в золоте. Маникюр в стиле "Красавицы и чудовища": красные розы с золотыми обводками.

16. Золотые кончики. Сочетание бордо и золотого блеска выглядит как ювелирная работа.

17. Омбре с блеском. Переход от коричневого к бордовому и золотому выглядит невероятно стильно.

18. Блестки. Матовая база с золотыми акцентами создает яркий и незабываемый образ.

19. Хромированный френч. Классика, но с эффектом металла - элегантная новая версия традиционного дизайна.

20. Френч с сердечками. Нежный вариант для осени или Дня влюбленных.

21. Жемчужные акценты. Бордово-белый френч с жемчужинками - сдержанный и изысканный.

22. Звездный френч. Комбинация ауры, френча и серебряных звезд создает настоящую магию на ногтях.

23. Матовые узоры. Бежевые "пейсли" на матовом бордо - это современно и стильно.

24. Мини-френч. Темно-бордовые тонкие линии, почти сливающиеся с черным - шик минимализма.

25. Френч с черепаховым дизайном. Два тренда в одном маникюре уверенно станут хитом сезона.

26. Золотые звездочки. Добавьте ногтям немного сияния с помощью миниатюрных звезд.

27. Комби-дизайн. Бордовая аура, цветы, золото и френч - роскошный набор для тех, кто любит все и сразу.

28. Цветочный микс. Посмотрите, как прекрасно бордовый сочетается с нюдовыми ногтями, украшенными цветами.

29. Осенний минимализм. Короткий бордовый маникюр с серыми ногтями и золотыми деталями.

30. Сердечки. Белый рисунок на глубоком красном создаст милый контраст на ногтях любой длины.

31. Осенняя аура. Игра цвета, света и глубины выглядит невероятно эффектно.

32. Красное кружево. Темно-красные узоры на черном фоне создают смелый и утонченный образ.

33. Вишневый цвет. Бордово-розовое сочетание с цветами сакуры - нежная и художественная идея.

34. Очень темное бордо. Почти черный бордовый может стать самым элегантным выбором сезона.

35. Темно-красный хром. Блестящий, глубокий и драматичный финальный аккорд твоей осенней палитры.

