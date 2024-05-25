Юморист опубликовал семейный снимок с женой и собакой.

Известный украинский юморист, участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения служил в рядах ВСУ, сейчас проходит реабилитацию. Комик восстанавливается после тяжелого ранения, из-за которого едва не погиб.

Сейчас Розовый нечасто появляется в соцсетях, однако сегодня он поделился редким кадром с женой. Актер показался в инвалидной коляске. Юморист заметно похудел, но не теряет позитива и даже улыбался на камеру. Рядом с ним стояла жена Ольга, которая поддерживает любимого после травмы, а также их собака.

Как известно, Виктор воевал в составе штурмовой бригады на Херсонском и Бахмутском направлениях. Во время выполнения одного из боевых заданий комик получил осколочное ранение в голову. Он пережил сложную операцию, а сейчас проходит реабилитацию.

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Розовый не сообщил, где сейчас находится, и как чувствует себя. Поклонники творчества юмориста в комментариях неустанно желают ему скорейшего выздоровления, а также благодарят за решение встать на защиту страны.

Напомним, ранее жена комика Виктора Розового сообщила о его состоянии после тяжелого ранения на фронте.

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