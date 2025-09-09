В тот день они давали концерт в городе Кременчуг.

Львовский муниципальный хор "Гомін" спел прямо в укрытии, поскольку воздушная тревога прервала их выступление.

В понедельник, 8 сентября, коллектив давал концерт в городском дворце культуры Кременчуга. Певцы поделились в Instagram кадрами с самого выступления и короткими видео из укрытия, в котором спели две известные песни. "Гомін" в укрытии во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Хор вдохновенно и весело исполнил песни "Гай, зелений гай" Назария Яремчука и "Цей сон" Степана Гиги.

Хор Гомін

"Гомін" получил широкое признание за исполнение композиции "Вічная пам'ять" для сериала "Чернобыль" от HBO.

В 2025-м их выступления стали интернет-феноменом. Только видео с акапельным исполнением песни "Цей сон" собрало более 5 миллионов просмотров, а в социальных сетях "Гомін" стал настоящим символом современного хорового звучания.

Напомним, недавно солист хора Вадим Яценко спел вместе с женой и сыном песню "Троянди на пероні".

