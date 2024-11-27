46-летняя Василиса Фролова показалась в длинном белом платье.

Известная украинская ведущая Василиса Фролова, которая недавно сообщила, что вышла замуж, показала, какой была ее свадьба. Праздник состоялся за границей, где в последнее время живет телезвезда.

Знаменитость заключила официальный брак с продюсером Дмитрием Котеленцом. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий с праздника, на которых продемонстрировала их с мужем образы молодоженов. Вероятно, пара решила не устраивать громких празднований. Они провели этот день в тесном кругу, в частности, на кадрах кроме супругов показался также их 3-летний сын.

На фото Фролова показалась в белом длинном платье с кружевом, а вот ее избранник примерил синие брюки и льняную рубашку с гербом Украины. Сын продюсера и ведущей позировал на камеру в классическом костюме. Знаменитости поженились в Объединенных Арабских Эмиратах, где живут в последнее время. Никаких подробностей о свадьбе Василиса раскрывать не стала и лишь призвала подписчиков "позволить случаться хорошим вещам".

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"Просто позвольте хорошим вещам случаться", - лаконично подписала кадры телезвезда.

К слову, ранее сама ведущая рассказывала, что их отношения с продюсером начались случайно. Их знакомство состоялось в соцсетях, а потом Дмитрий помогал ей перевезти вещи на новую квартиру. Весной 2021 года знаменитость родила первенца.

Напомним, ранее Василиса Фролова ярко отпраздновала свой день рождения в Дубае. Звезда поделилась фотографиями с праздника.

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