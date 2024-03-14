Девушка живет в свободных отношениях с мужем.

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха откровенно рассказала о том, что закрутила роман с коллегой-актером, будучи в официальном браке с французом Луи.

По ее словам, мужчина пригласил ее на свидание. Тогда они поняли, что им очень интересно проводить время вместе, поэтому они стали чаще видеться.

Как рассказала девушка на YouTube-канале "В ліжку", она быстро влюбляется и также быстро эти чувства могут погаснуть. По ее словам, у нее в жизни было много влюбленность, но любовь одна.

"Я ему об этом сказала. Он говорит: "Я боюсь в тебя влюбиться". Я говорю: "Тогда оценивай риски, это возможно. Но ты же многих любил в жизни. Просто это будет другая любовь". У меня тоже было много влюбленностей, но любовь у меня в жизни одна – это мой муж", – поделилась Виктория.

При этом Маремуха отметила, что если по-настоящему влюбится в этого мужчину, то сможет развестись со своим супругом, с которым воспитывает маленького ребенка.

"Если я буду понимать, что я действительно очень люблю этого человека и вот хочу быть только с ним, не хочу свободных отношений, ни мужа своего, я тогда, пожалуй, прекращу, я разведусь", - добаавила Маремуха.

Стоит отметить, что Виктория неоднократно говорила о том, что у них с мужем свободные отношения. Они любят друг друга, но могут встречаться и с другими людьми.

Напомним, ранее Маремуха объяснила, почему позволяет мужу спать с другими.

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