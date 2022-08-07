Парень умер два года назад после продолжительной борьбы с онкологией.

7 августа 2019 года умер младший сын украинского певца Виктора Павлика - Павел. Экс-супруга и мать Лариса Созаева в память о ребенке сегодня поделилась своими мыслями.

"Сегодня два года без Пашеньки… Есть ли жизнь после смерти? Я верю, что да! Есть ли жизнь после потери единственного сына? К сожалению, да! Наказание ли это небесное? Я верю, что нет! Бог допустил смерть своего единственного сына на кресте, потому что он выполнил свое предназначение! Наверное, и мой сын его выполнил. Так же, как сейчас военные выполняют свою миссию на земле и уходят на небо, в лучшую жизнь, сделав все, что от них зависело", - написала Лариса на своей странице в Facebook.

Женщина призналась, что после того, как ее единственный ребенок ушел из жизни, она очень сильно изменилась.

"После смерти родной души мы не остаемся прежними, а растем духовно, хотя кажется, крылья у нас забрали, но вместо этого привязали камни к ногам, все же смысл в этом есть. Но знать нам не дано. Пока. Вот, во что я верю!", - добавила Лариса Созаева.

Напомним, в августе 2018 года стало известно, что у Павла Павлика отказали ноги. Тогда парню сделали МРТ, по итогам которого врачи ошеломили - у него саркома, рак позвоночника. К сожалению, почти 20 курсов химиотерапии не дали ожидаемого результата и в 2020 году он ушел из жизни.

Также УНИАН писал, молодая жена Виктора Павлика заинтриговала второй беременностью.

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