Умер сын Виктора Павлика, боровшийся с онкологией
10:36, 07 августа 2020Общество
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21-летний Павел Павлик долгое время боролся с раком костей.
Павел Павлик умер в 21 год / Instagram
Сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.
Об этом сообщила мать Паши Лора Созаева на своей странице в Facebook.
"Забрал Господь моего ангела!", - написала женщина, опубликовав ролик с маленьким Павлом.
- Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.
- В последние месяцы Паше стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски
- 20 июня этого года Павел написал письмо у себя в Facebook, в котором рассказал, как узнал о болезни и как до последнего верил, что рак отступит. Он вспомнил своих одноклассников и рассказал, что школьные годы были лучшими в его жизни.
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