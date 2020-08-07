Умер сын Виктора Павлика, боровшийся с онкологией

21-летний Павел Павлик долгое время боролся с раком костей.

Сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.

Об этом сообщила мать Паши Лора Созаева на своей странице в Facebook.

"Забрал Господь моего ангела!", - написала женщина, опубликовав ролик с маленьким Павлом.

Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

В последние месяцы Паше стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски

20 июня этого года Павел написал письмо у себя в Facebook, в котором рассказал, как узнал о болезни и как до последнего верил, что рак отступит. Он вспомнил своих одноклассников и рассказал, что школьные годы были лучшими в его жизни.

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