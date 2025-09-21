Евгений также отметил, что не хватает певице сейчас.

Известный украинский композитор, сын поэта-песенника Юрия Рыбчинского - Евгений Рыбчинский - высказался о творчестве Тины Кароль.

По словам мужчины, у артистки есть большой потенциал, поэтому каждая ее композиция может быть хитом. Однако, Рыбчинский считает, что сейчас Тина "недорабатывает по качеству материала".

"С ее потенциалом ей должны писать лучшие песни, и она должна делать просто фейерверки из каждой песни. У меня такое восприятие. Мне кажется, что она недорабатывает по качеству материала. Она пашет в зале, видно, что она просто такая fitness girl, но хочется немного смыслов каких-то", - сказал Евгений в проекте "Балючі теми".

Рыбчинский отметил, что Кароль уважает авторское право и всегда платит деньги за новые песни, в отличие от других исполнителей.

"И у нее с авторским правом все в порядке. Она всегда покупает. У нее такого, чтобы она что-то украла, нет. Она четко понимает, что с авторами нужно расплачиваться", - отметил композитор.

Напомним, ранее Евгений Рыбчинский предупредил Тоню Матвиенко, что она "в опасности". По его словам, певица без официального разрешения исполняет чужие песни, которые написаны для ее покойной мамы Нины Матвиенко. Поэтому она может иметь серьезные проблемы с законом.

