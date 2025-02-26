Мужчина объяснил, почему не осуждает певицу.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов, который работал со многими звездами, прокомментировал молчаливую позицию Софии Ротару во время войны.

Мужчина отметил, что более молодым людям легче оценивать ситуацию в стране и менять что-то в своей жизни. Поэтому осуждать 77-летнюю Софию Михайловну, которая родилась еще не в независимой Украине, он не может.

"Более молодым людям уже легче как-то там оценивать. Я, например, смотрел YouTube-каналы какие-то, там сидят девушки и что-то разговаривают о Советском Союзе, а им там по 20-25 лет... Они родились уже в независимой Украине, они другого не знают, а София Михайловна родилась в совсем другом государстве, в совсем другой среде. Она такой "советский человек", то есть она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то... Она очень уж пожилой человек, что там можно от нее требовать?" - сказал Горов в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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Однако режиссер добавил, что не стоит забывать и о вкладе Ротару в украинскую культуру.

"Она много сделала для украинской музыки и, я думаю, что за это надо быть ей благодарным. А все остальное зависит от человека, насколько он может или не может что-то сказать, хочет или не хочет, умеет или не умеет - все люди разные. Есть те, которые лезут на баррикады, а есть люди, которые не могут так сделать", - подчеркнул режиссер.

К слову, София Ротару активно гастролировала в РФ до начала полномасштабного вторжения. Но после 24 февраля 2022 года артистка выбрала для себя молчаливую позицию и лишь редко публикует фото последствий российской агрессии в своем Instagram. По слухам, сейчас певица находится за границей и больше не выступает на сцене.

Напомним, ранее известный украинский режиссер Семен Горов высказался о предательнице Ани Лорак.

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