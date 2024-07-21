Женщина также рассказала, как относится любимый к ее сыну от первого брака.

Возлюбленная министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы - пиарщица Светлана Павелецкая - приоткрыла завесу личной жизни. Она рассказала о сложностях в отношениях с чиновником и объяснила, как пара решает их.

В своем Instagram Светлана оставила окошко для вопросов подписчиков. Один из них был о том, возникают ли у пары проблемы в отношениях и как они преодолевают их. На это пиарщица ответила, что в их отношениях бывает разное, даже кризисы. Однако она убеждена, что с любыми трудностями можно справиться вместе. Главное, по мнению Павелецкой, любовь и уважение.

"Бывает разное, всегда. Главное - всегда беречь и ценить друг друга, и говорить. Когда есть любовь - нет проблем, которые невозможно решить", - подчеркнула возлюбленная Кулебы.

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В дополнение, избранница министра поделилась, удалось ли найти общий язык ее сыну от первого брака с новым возлюбленным. Светлана призналась, что родные для нее люди не сразу построили хорошие отношения, у них не было интенсивного общения. Однако пиарщица считает, что мужчина, который любит женщину, точно примет ее ребенка.

"У них было не очень интенсивное общение. Но я уверена, мужчина, который вас любит, воспримет вашего ребенка", - добавила Павелецкая.

К слову, впервые об отношениях Кулебы и Павелецкой стало известно в апреле 2023 года. Тогда женщина поздравила министра с днем рождения и опубликовала романтический кадр с ним. Позже сам дипломат в своем Instagram обнародовал фото с любимой и назвал ее "особенной и единственной".

Отметим, что Кулеба уже был женат. Он был в браке с основательницей общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. Экс-супруги воспитывают двоих детей: 18-летнего сына Егора и 13-летнюю дочь Любовь.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков сделал резкое заявление об экс-супруге Боржемской.

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