Экс-глава МИД Украины объяснил, что для него штамп в паспорте - это просто формальность.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об отношениях с пиарщицей, бизнесвумен и основательницей издательства Светланой Павелецкой. Пара объяснила, почему до сих пор не поженилась и почему не планирует заключать официальный брак в ближайшее время.

В интервью для Славы Демина влюбленные, которые находятся в отношениях уже более трех лет, отметили, что официальный брак не играет важной для них роли. Оба партнера уже были женаты ранее, поэтому сейчас они считают штамп в паспорте лишь формальностью.

"Мы уже были женаты. Мы знаем как факт, что штамп в паспорте он не объединяет больше, не поддерживает больше. Это такая формальность", - отметила пара.

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В то же время они не исключают, что в будущем могут расписаться и говорят, что "никогда не знаешь", что может произойти. Но в ближайшее время не планируют этого делать. Единственное, что смущает их сейчас это то, что сложно некоторым людям объяснить, кто они друг другу. Поэтому Кулеба и Павелецкая решили называть себя гражданским мужем и женой.

"Мы, честно говоря, об этом не думали и не говорили. Если вам хорошо вместе... Единственная проблема, которая возникает, когда мы представляем друг друга кому-то, на английском языке оно звучит нормально, сказать, что это моя партнерша. А на украинском это как-то странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить "Это мой/моя гражданский муж/жена". Но это ни в коем случае не влияет на уровень наших отношений. Это вопрос объяснения людям наших отношений", - указал бывший дипломат.

К слову, впервые о романе Кулебы и Павелецкой распространились слухи в декабре 2021 года. В 2022-м экс-министр сообщил о разводе с бывшей женой Евгенией. У знаменитости есть сын Егор и дочь Любовь. Впервые свои отношения с бизнесвумен он подтвердил в 2023 году. Светлана также была замужем и воспитывает 11-летнего сына Александра от предыдущего брака.

Напомним, ранее Светлана Павелецкая рассказала о кризисе в отношениях с министром. Женщина также рассказала, как относится любимый к ее сыну от первого брака.

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