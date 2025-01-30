Певицу заметили в театре на спектакле "Шкаф".

Известная певица Светлана Лобода, которая много лет жила и работала в РФ, но с началом большой войны осудила путинский режим и покинула страну-агрессора, неожиданно приехала в Киев. Долгое время исполнительница не приезжала на родину, однако сейчас ее заметили на одном из спектаклей в украинской столице.

Артистка засветилась в "Октябрьском дворце", когда вышла на сцену, чтобы поздравить и поблагодарить актеров за игру в спектакле. Она побывала на выступлении балета Freedom, которые 28 января, давали танцевали спектакль "Шкаф".

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Как известно, режиссером этого спектакля является Елена Коляденко, а шоумен Дмитрий Коляденко непосредственно играет в нем. На кадрах видно, что Лобода подошла к Елене, поздравила ее объятиями и вручила ей цветы. Ролики со Светланой быстро стали вирусными в сети. Их распространили присутствующие на концерте зрители в TikTok.

Сама певица, кстати, также подтвердила свое присутствие в украинской столице. В частности, в своем Instagram она опубликовала фотографии с дочерью ведущего Анатолия Анатолича и пиарщицы Юлы - Алисой. Как известно, Лобода является крестной мамой девочки. Поэтому накануне они встретились с Алисой и Юлой и провели время за ужином в ресторане.

Отметим, что до 2022 года артистка строила карьеру в России и даже после 2014 года осталась там зарабатывать кровавые рубли. Однако уже через месяц после начала полномасштабного вторжения звезда публично осудила нападение на Украину и покинула РФ. За осуждение войны и осуждение оккупантов Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет. Она поселилась в Европе и сейчас живет в Латвии.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич ответил, что думает о куме Лободе. Ведущий также поделился, как относится его дочь к звездной крестной.

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