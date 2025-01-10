Артиста не стало в прошлом году.

На днях состоялась первая годовщина смерти народного артиста Украины Виталия Билоножко, которого не стало 9 января 2024 года. Жена знаменитости - певица Светлана Билоножко - показала, как выглядит могила мужа и обратилась к покойному.

Звезда опубликовала в своем Facebook пост, в котором сообщила, что накануне, 9 января, почтила память своего мужа. В важный день она приехала на кладбище и показалась на фоне могилы любимого. Еле сдерживая слезы Белоножко обратилась к артисту и подчеркнула, что никогда его не забудет.

"Ровно год тебя нет с нами, Виталик. Сегодня все друзья, родные, близкие пришли к тебе. Покойся, а мы тебя любим и всегда будем любить", - сказала 67-летняя Светлана Григорьевна.

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В памятный день у могилы исполнителя собрались его самые родные люди. Все вместе они сделали совместное фото, а потом говорили о Виталии Васильевиче и вспоминали, каким он был.

"Были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Затем собрались на поминальный обед. Какие же все таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала, что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", - написала под кадрами певица.

К слову, Билоножко не стало в 70-летнем возрасте. Причиной смерти стала остановка сердца в больнице. В браке с женой исполнитель прожил более 40 лет. У них родилось двое сыновей - Георгий и Евгений.

Напомним, ранее Светлана Билоножко ответила, при каком условии беглый Винник может вернуться в Украину. Певица объяснила, что нужно сделать коллеге, чтобы восстановить репутацию в украинском шоу-бизнесе.

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