Певица объяснила, что нужно сделать коллеге, чтобы восстановить репутацию в украинском шоу-бизнесе.

Народная артистка Украины Светлана Билоножко резко высказалась о беглом певце Олеге Виннике. Звезда назвала условие, при котором исполнитель сможет вернуться на украинскую сцену.

Белоножко убеждена, что Винник сможет восстановить репутацию, но для этого ему нужно быть рядом с украинцами в сложное время, а не отсиживаться в Германии, куда он сбежал в 2022 году. По словам певицы, коллеге стоит просто сейчас приезжать в Украину и помогать военным, чтобы все видели его поступки, тогда, возможно, у него будет шанс на возвращение на украинскую сцену.

"Думаю, что Олег немного сделал неправильно. Если он так сильно захочет, то может возвращаться. Но делать это не тогда, когда будет победа, а когда очень трудно. Если он сейчас вернется и начнет вместе с нами ездить к военным и выступать на плацу. Если он приедет сейчас и будет делать, как мы все, тогда все сразу забудется. Нужна какая-то реабилитация, так не может быть - тихонько себе куда-то поехал, потом как-то тихонько приехал и будет вместе с нами праздновать победу. Да до свидания! Надо честно с людьми. Я считаю, если хочешь реабилитации - нужно так сделать, возвращаться прямо сейчас", - подчеркнула Светлана.

Также артистка поделилась, что думает о конфликте Винника и его экс-продюсера Александра Горбенко. Как известно, последний обвинил певца во лжи относительно болезни, из-за которой Олег якобы уехал за границу, а также относительно помощи ВСУ, которой по словам Горбенко, не было.

Билоножко считает, что такие публичные ссоры были лишними, поскольку продюсер и исполнитель много лет сотрудничали и дружили:

Не поддерживаю такой разрыв Горбенко с Винником. Не выносите сор из дома. Ну сохраните то, что было хорошее между вами. Объездили всю страну, заработали кучу денег, поднялись на этом, вас люди полюбили. Зачем вы потом это выносите на суд всех подряд. Этого не нужно делать.

К слову, Винник уехал в Германию в феврале 2022 года. Как рассказывал Горбенко, он пересек границу, прячась под одеялом в авто. Сам Олег утверждал, что уехал из-за тяжелой болезни, которую будет лечить в Германии. Более 2 лет артист не выходил на связь и никоим образом не высказывался о войне. Неожиданно в августе он выпустил новую песню и анонсировал мировое турне, но о возвращении в Украину и словом не обмолвился.

Напомним, ранее украинский певец Юлик резко высказался об Олеге Виннике. Он отметил, что не понимает молчаливую позицию артиста во время войны.

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